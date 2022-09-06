ЗСУ знищили на півдні ворожу техніку, станцію зв’язку та протитанковий ракетний комплекс
З'явилася неофіційна інформація про звільнення ще одного села на Херсонщині
На Херсонщині авіація ЗСУ нанесла 18 ударів по російських позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах. За минулу добу на південному напрямку ліквідовано 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах. Також у соцмережах з'явилася інформація про звільнення від окупантів ще одного населеного пункту – села Ольгине в Каховському районі. Наразі офіційно цю інформацію ще не підтвердили.
В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що українські захисники знищили 86 окупантів, 4 танки, 12 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці 152-го калібру «Мста-Б» та «Мста-С», 3 гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С» станцію зв’язку та протитанковий ракетний комплекс.
Загалом за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали 370 вогневих завдань. Було уражено підрозділи ППО ворога, райони зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС. Також у результаті злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилирійську батарею противника.
Також командування зазначило, що вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний.
У Генштабі зранку 6 вересня розповіли, що за минулу добу сили протиповітряної оборони збили керовану крилату ракету над Миколаївською областю. До слова, сьогодні вранці українська ППО збила п’ять із шести високоточних російських ракет.