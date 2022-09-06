На Херсонщині авіація ЗСУ нанесла 18 ударів по російських позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах. За минулу добу на південному напрямку ліквідовано 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах. Також у соцмережах з'явилася інформація про звільнення від окупантів ще одного населеного пункту – села Ольгине в Каховському районі. Наразі офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що українські захисники знищили 86 окупантів, 4 танки, 12 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці 152-го калібру «Мста-Б» та «Мста-С», 3 гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С» станцію зв’язку та протитанковий ракетний комплекс.

Загалом за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали 370 вогневих завдань. Було уражено підрозділи ППО ворога, райони зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС. Також у результаті злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилирійську батарею противника.

Також командування зазначило, що вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний.

У Генштабі зранку 6 вересня розповіли, що за минулу добу сили протиповітряної оборони збили керовану крилату ракету над Миколаївською областю. До слова, сьогодні вранці українська ППО збила п’ять із шести високоточних російських ракет.