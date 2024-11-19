Ця зброя значно розширює можливості українських військових на полі бою

17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні балістичні ракети ATACMS по території Росії. 19 листопада Держдеп США підтвердив цю інформацію.

Першу партію ракет ATACMS дальністю дії до 160 км США передали Україні у вересні 2023 року. Наприкінці березня 2024 року Штати передали Україні ракети більшої дальності – до 300 км. Ця зброя значно розширює можливості українських військових на полі бою, дозволяючи завдавати ударів по ворожих об’єктах на глибший радіус, ніж раніше.

Розповідаємо детальніше про технічні характеристики ракет ATACMS, а також куди на території Росії ми можемо ними дістати.

Що таке ATACMS

ATACMS (англ. Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, який розробляє компанія Lockheed Martin. Його розробили в часи Холодної війни та вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці.

Ці ракети – класу «земля-земля»: вони запускаються з землі та вражають наземні цілі. Після запуску ракета здіймається високо вгору, розганяється і б’є по цілі майже вертикально зі швидкістю понад 3500 км/год. Ракети мають довжину 4 м, діаметр – 61 см, і здатні вражати наземні цілі на відстані до 300 кілометрів залежно від модифікації. Основною відмінністю ракет різних модифікацій є маса бойової частини, її тип та система наведення. Щоб завадити противнику точно визначати координати пускової установки, ракета може рухатись по квазібалістичній траєкторієї, однак в такому випадку скорочується максимальна відстань до цілі.

Для запуску ATACMS використовуються пускові установки M142 HIMARS та M270 MLRS, які вже стоять на озброєнні Збройних Сил України. Ці РСЗО призначені для знищення скупчень противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів, складів.

Торік Україна отримала далекобійні ракети ATACMS із дальністю 165 км. Цього року, за даними The New York Times, США передали понад 100 ракет з більшим радіусом дії. Водночас точна кількість усіх модифікацій ATACMS, переданих Україні, залишається невідомою.

Як Україна вже застосовувала ракети ATACMS

Вперше ракети ATACMS з дальністю дії до 165 км Україна застосувала у жовтні 2023 року, вразивши аеродроми росіян у Бердянську та Луганську. На оприлюднених згодом супутникових знімках видно щонайменше девʼять знищених гелікоптерів Ка-52 та Мі-8.

У кінці травня 2024 року Генштаб підтвердив, що Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS російську поромну переправу в тимчасово окупованій Керчі в Криму. У червні росіяни заявляли про удари ракетами ATACMS по Луганську та Севастополі, проте підтвердження з боку ЗСУ не було. 3 жовтня 2024 року Генштаб повідомив, що Сили оборони України балістичними ракетами ATACMS уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-М».

У ніч проти 19 листопада 2024 року пролунали вибухи на ракетному арсеналі на Брянщині. За повідомленнями ЗМІ, удару по ворожих складах завдали саме ракетами ATACMS.

Які цілі на території Росії може вражати Україна ракетами ATACMS

Україна за допомогою ракет ATACMS із дальністю до 300 км може вражати важливі стратегічні цілі на території Росії, зокрема в містах Курськ, Воронеж, Бєлгород, Ростов-на-Дону, Брянськ, Липецьк. За словами військового аналітика Михайла Самуся, серед таких цілей:

логістичні хаби, місця дислокації особового складу та полігони;

російські військові авіабази, зокрема в Курську, Воронежі та Ейську;

склади боєприпасів, командні пункти та штаби зв’язку;

пускові установки «Іскандерів» і ЗРК.

Серед військових аеродромів, до яких може «дістатися» Україна за допомогою ATACMS – Морозовськ і Міллєрово в Ростовській області, Єйськ, Кущевська і Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, Балтимор і Бутурліновка у Воронежській області, Халіно біля Курська, Липецький аеродром, Сеща в Брянській області, Шайковка в Калузькій області тощо.

Інфографіка ВВС

За матеріалами «Суспільне», «Факти», BBC, Вікіпедія