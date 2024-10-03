Уразити цю ціль дуже складно, адже вона працює в стелс-режимі

Сили оборони України балістичними ракетами ATACAMS уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-М». Про це 3 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ.

У дописі наголошують, що уразити цю ціль дуже складно, адже вона працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. Поцілити по ній українським бійцям вдалося ракетами ATACAMS.



Важливо, що наразі в росіян залишилося лише 10 працюючих систем цього типу. Вартість однієї радіолокаційної станції складає понад 100 млн доларів.

У Генштабі також наголосили, що знищивши станцію, українські бійці суттєво знизили здатність росіян виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. При цьому, це створить «повітряний коридор», який сприятиме ефективним атакам крилатими ракетами Storm Shadow і SCALP-EG.

Радіолокаційний комплекс «Небо-М»: що відомо

«Небо-М» призначений для виявлення аеродинамічних та балістичних цілей на середніх та великих висотах. Комплекс є мобільним. Як відомо з відкритих джерел, РЛС може виявляти літаки 5-го покоління, такі як F-22 та F-35, і виявляти запуски балістичних ракет великої дальності.

Проєктування системи було розпочато в 1999 році під час конфлікту в Югославії. Виробництво у Росії запустили у 2010 році, а уже у 2012-2013 роках почали постачати їх до російської армії.

До слова, станом на 3 жовтня загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну склали 656710 військових. За минулу добу, 2 жовтня, українські бійці ліквідували ще 1150 окупантів.