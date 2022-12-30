В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту

Спецпідрозділ головного управління розвідки Kraken оприлюднив у своєму Telegram відео штурму селища Новоселівське на Луганщині та визволення від російських окупантів.

Вогневий наліт здійснили штурмові групи підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки Kraken і сил 92-ої окремої механізованої бригади.

«В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон», – розповіли військові.

відео Спецпідрозділ ГУР МОУ «Kraken» special unit

Нині Новоселівське контролюють українські війська.

Нагадаємо, раніше журналісти Washington Post з'ясували ключові фактори українських контрнаступальних операцій, які дозволили повернути контроль над значною частиною окупованих Росією територій.

Кілька місяців видання проводило аналіз успішного контрнаступу української армії в Харківській і Херсонській областях, провівши бесіди з українськими командирами, чиновниками і солдатами, а також військовими і політичними чиновниками із США і Європи.