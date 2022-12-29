Українська армія при потребі може зайти на територію РФ, – Данілов
«Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо»
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Українська армія може зайти на територію Росії, якщо це буде необхідно для захисту України. Про це в інтерв'ю Kyiv Post сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, він відповів: «Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо». Данілов зазначив, що Україна водночас «не буде ні в кого питати» дозволу.
«І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, – це нісенітниця», – сказав секретар РНБО.
Данілов додав, що кінець Росії буде обов’язково, і росіяни творять його самостійно, намагаючись знищити Україну.
«Кінець Росії буде неодмінно. Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких зараз є, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною», – додав Данілов.
Раніше Данілов повідомив, що кількість пожеж, які останнім часом часто спалахують на Росії, надалі лише збільшуватимуться.