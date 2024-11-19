Костопільський районний суд виніс вирок уродженцю Донеччини Тарасу Федченку за державну зраду та дезертирство. Обвинувачений добровільно воював на боці росіян, а після поранення намагався виїхати через Волинь за кордон, проте його затримали, мобілізували та відправили на Рівненський полігон, звідки Тарас Федченко втік. За скоєне чоловіку призначили 13 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 15 листопада, 23 лютого 2022 року житель Донецької області Тарас Федченко отримав від росіян бойову повістку та разом з іншими мобілізованими прибув до міста Єнакієво, де йому надали військову форму та амуніцію. Чоловіка зарахували гранатометником до 101 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу так званої ДНР. Під час повномасштабного вторгнення він допомагав росіянам облаштовувати блокпости, обшукував людей та транспортні засоби, перевіряв документи, зводив захисні споруди тощо.

30 травня 2022 року Тарас Федченко отримав травму, проте після лікування він не повернувся на службу, а через Росію виїхав у Польщу. 29 вересня 2023 року обвинувачений повернувся в Україну і протягом двох місяців перебував у Києві. Відтак, чоловік спробував знову виїхати до Польщі, але через воєннний стан йому відмовили у виїзді, видали військовий квиток і направили проходити навчання на Рівненський полігон. Тарас Федченко звідти втік і поїхав до білоруського кордону, проте його затримали співробітники Луцької військової служби правопорядку.

У суді чоловік визнав свою вину та розкаявся. Він просив врахувати, що не брав участі у бойових діях, перейшов на бік ворога у звʼязку зі збігом тяжких для нього обставин, оскільки проживав на тимчасово окупованій території з 2014 року. Просив також не конфісковувати належне йому майно.

Суддя Руслана Снітчук визнала Тараса Федченка винним за ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України (державна зрада та дезертирство) й призначила 13 років позбавлення волі без конфіскації майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.