Незаконну рубку виявили елекологічні інспектори

Господарський суд Чернівецької області зобов’язав державне підприємство «Ліси України» відшкодувати понад 4 млн грн збитків в державний бюджет. Лісгосп має сплатити за незаконну вирубку лісу на території Вижницького району. Про це повідомила прокуратура Чернівецької області.



Під час планової перевірки працівники Держекоінспекції Карпатського округу виявили, що лісозаготівельні бригади філії підприємства ДП «Берегометське лісомисливське господарство» вирубали понад 2,7 га лісу. Дерева рубали на території Долішньошепітського лісництва.

Роботи проводилися під виглядом «лісового відновлення», однак фактично лісники зрубали всі дерева. «Особливо небезпечним є те, що рубки здійснювалися на берегозахисних ділянках зі схилами крутизною 30-350. У зонах, де такі дії законом суворо заборонені. Подібні порушення несуть серйозну загрозу довкіллю. Вони призводять до ерозії ґрунтів, зсувів, втрати водоутримувальної функції лісів і погіршення екологічного балансу гірських територій», – йдеться в повідомленні прокуратури Буковини.

Прокурори зазначили, що в суді розгляд справи тимчасово зупинявся за клопотанням ДП «Ліси України». Лісники ініціювали різні експертизи, сподіваючись, що її результати будуть на користь підприємства. Однак експерти в суді повідомили, що рубка фактично знищила частину лісу. За рішенням Господарського суду, підприємство має компенсувати державі понад 4 млн грн збитків.