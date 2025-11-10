Господарський суд Хмельницької області задовольнив позов прокуратури та зобовʼязав повернути державі понад 758 га лісу, які перебували у комунальній власності Антонінської селищної ради. Вартість земель оцінюють у 6,7 млн грн.

Як йдеться у рішенні суду від 4 листопада, ці землі з 2000 року перебували у постійному користуванні державного підприємства «Красилівліс» на підставі рішення районної ради. Попри це, Антонінська селищна рада незаконно оформила право комунальної власності на частину ділянок загальною площею понад 758 га. Їхню вартість оцінюють у 6,7 млн грн, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Зокрема, йдеться про десятки ділянок у Красилівському та Антонінському лісництвах площами 5,5 га, 32,5 га, 37 га, 45 га тощо.

Прокуратура довела, що реєстрація цих земель за громадою відбулася з порушенням норм Лісового та Земельного кодексів України, адже ділянки є державною власністю. Суд погодився з доводами прокуратури й зобов’язав селищну раду повернути землю державі, інтереси якої представляла Хмельницька ОВА.