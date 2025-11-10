Дунаєвецький районний суд Хмельницької області призначив покарання старості села Малий Карабчіїв Наталії Язаджі, яка підробила заповіт односельчанки та незаконно передала землю померлої своєму співмешканцю. За скоєне посадовиця та її спільник отримали по 1,5 року увʼязнення.

Як йдеться у вироку суду від 4 листопада, Наталія Язаджі, яка з 2016 року обіймала посаду старости Малокарабчіївського округу, у січні 2020 видала своєму цивільному чоловіку дублікат фальшивого заповіту від імені померлої односельчанки. У документі було вказано, що вся земля покійної нібито заповідається співмешканцю старости села Станіславу Хибовському.

Після цього Станіслав Хибовський звернувся до суду та домігся визнання за собою права на земельний пай площею понад 2 га, вартістю близько 75 тис. грн. У 2021 році він оформив ділянку на себе.

Обвинувачені свою вину не визнали та стверджували, що заповіт був справжнім. Захист наполягав, що у справі відсутній потерпілий, проте суд ці аргументи відхилив.

Суддя Олексій Сосна визнав Наталію Язаджі та Станіслава Хибовського винними за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та призначив по 1,5 року позбавлення волі з забороною обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування на два роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.