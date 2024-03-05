Старості села на Хмельниччині призначили штраф за підробку заповітів
Павло Онищук незаконно передав у приватну власність більше 14 га землі
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Славутський міськрайонний суд виніс вирок старості села Малий Правутин Берездівської громади за зловживання службовим становищем. Чоловік підробляв заповіти від імені померлих осіб, що проживали на території Шепетівського району, аби передати у приватну власність спільнику паї. За це йому призначили два місяці арешту із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на півтора року, а також 4250 грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду від 1 березня, у січні 2019 року староста села Малий Правутин Шепетівського району Павло Онищук, який перебував на посаді з березня 2016 року, вирішив незаконно передати у приватну власність третій особі земельні ділянки. Задля цього він щонайменше чотири рази підробив заповіти від імені померлих осіб, які проживали на території Шепетівського району, про нібито передачу їхніх паїв.
«Так, у результаті зловживання службовим становищем, земельні ділянки загальною площею 14,2212 га протиправно передані у приватну власність, чим спричинено державним інтересам істотної шкоди на загальну суму 192 500 грн», – йдеться у повідомленні.
Суддя Наталя Матвєєва визнала Павла Онищука винним за ч.1 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) і призначила йому покарання у вигляді двох місяців арешту із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на рік і шість місяців, а також 4250 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.