На Хмельниччині судитимуть колишню секретарку однієї з сільських рад за підроблення заповіту. Про завершення досудового розслідування в цій справі стало відомо у понеділок, 15 січня.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, екс-посадовиця підробила документ в 2018 році. «Колишня секретарка сільської ради однієї з територіальних громад Хмельницького району, будучи службовою особою, склала неіснуючий заповіт, за яким усе майно та два паї площею майже 6 гектарів покійний місцевий житель нібито заповів односельцю», – йдеться у повідомленні.

Про підробку документа стало відомо законному спадкоємцеві, який у свою чергу повідомив про це правоохоронців. У прес-службі прокуратури додають, що на той час вартість земельних ділянок, які екс-чиновниця «заповіла» третій особі, становила 170 тис. грн.

Щодо жінки відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 364 ККУ (закінчений замах на зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення). Їй загрожує максимум п’ять років ув’язнення.