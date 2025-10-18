Посадовець пропонував хабарі за закриття справи щодо незаконної вирубки дерев

Залізничний районний суд Львова виніс вирок заступнику директора ДП «Мостиське військове лісництво» Володимиру Пацулі, який намагався підкупити співробітника департаменту військової контррозвідки СБУ. Заступник директора лісництва пропонував правоохоронцю щомісячні хабарі за нереагування на вчинення ним кримінальних правопорушень. Володимира Пацулу визнали винним у пропозиції хабаря та покарали штрафом у сумі 51 тис. грн.

За матеріалами справи, у вересні 2023 року заступник директора ДП «Мостиське військове лісництво» Володимир Пацула під час зустрічі зі старшим оперуповноваженим підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ запропонував щомісячно надавати правоохоронцю хабар у розмірі 20 тис. грн (по 10 тис. грн з кожної дільниці лісництва) за невчинення дій щодо виявлення правопорушень, непритягнення його до відповідальності та закриття кримінального провадження щодо незаконної рубки лісу, у якому проводилися слідчі дії.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що не пропонував неправомірної вигоди, а лише хотів почути, які докази потрібні, щоб провадження щодо незаконної рубки лісу було закрите.

Також Володимир Пацула заявив, що говорячи фразу «з одної дільниці десятку, та другої – десятку» не пропонував хабарі, а мав на увазі кількість порушень, вчинених майстрами лісу з метою забезпечення показників роботи військових прокурорів.

Суддя Олеся Постригач визнала Володимира Пацулу винним у пропозиції хабаря службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ) та призначила йому покарання – штраф у розмірі 51 тис. грн. Також він має сплатити понад 32 тис. грн у дохід держави за проведення експертиз. Вирок ще може бути оскаржений.