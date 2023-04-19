Генштаб закликав не займатись популізмом і назвав суми доплат військовим

Генеральний штаб Збройних Сил України закликав не маніпулювати виплатами додаткових 30 тис. грн військовим, винагорода нараховується залежно від перебування. В прес-службі Генштабу ЗСУ дали пояснення щодо розміру винагород військовим та закликали припинити займатись популізмом.

«Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тис. грн. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим», – йдеться у повідомленні.

Військові просять українців згадати, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, Авдіївка, де кожен день оборони дається ціною життя та здоров’я.

Повідомляється, що нині додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності поставлених завдань.

Як і раніше, 100 тис. грн на місяць збережені для бійців, які воюють безпосередньо на передовій. 30 тис. - військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні й бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання.

Військовослужбовці поза зоною бойових дій, у тилу, не отримують додаткових бойових виплат. Водночас 1 лютого усім захисникам підвищили мінімальну зарплатню до 20100 грн.

«Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави», – наголошують в Генштабі.

Нагадаємо, на початку року уряд змінив підхід до нарахування додаткових грошових виплат військовослужбовцям тилових підрозділів. Порядок нарахувань безпосередньо залежав від районів перебування бійців, а також складності та специфіки виконуваних ними бойових чи спеціальних завдань. Тоді бойові виплати у 100 тис. грн, які отримують українські бійці, що воюють на передньому краї, зберегли. Натомість надбавки тим, хто служить далеко в тилу – скасували.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що оборонному відомству вдалось «заощадити» близько 100 млрд грн завдяки перегляду порядку виплат військовим надбавок.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн для військових.