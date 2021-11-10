У львівських школах частково відновлюють навчання. Старша ж школа поки залишається на дистанційці. Невже пік цієї хвилі позаду? Обговоримо найсвіжішу статистику з лікарень міста та області і розкажемо, чому нам досі не варто розслаблятись. Вперше у Львові. Команда лікарів з США допомагає оперувати дітей з вродженими вадами серця. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+303

Станом на 10 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 90 763 (+303 за попередню добу).

У Львові відновлюють навчання в молодших класах

Згідно з рішенням комісії ТЕБ і НС, з понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання.

Колишній прикордонник викупить частину кам’яниці на площі Ринок

На аукціон з продажу приміщень, який мав відбутись 10 листопада, подався лише один учасник і він отримав право викупу лоту.

Івано-Франківськ і Львів очолили рейтинг окупності житла для оренди

Проаналізували відкриті дані, щоб з’ясувати, де в Україні найвигідніше інвестувати у житлову нерухомість для здачі в оренду.

25-річний львів’янин відсудив 110 тис. грн у водія, що втік після ДТП

Чоловік важко постраждав після наїзду авто на пішохідному переході.

У четвер майже 50 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

У четвер, 11 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 50 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Ми ж вижили!

Розповідаємо, якими народними методами не варто лікувати дітей.

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