Головні новини Львова за 10 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
У львівських школах частково відновлюють навчання. Старша ж школа поки залишається на дистанційці. Невже пік цієї хвилі позаду? Обговоримо найсвіжішу статистику з лікарень міста та області і розкажемо, чому нам досі не варто розслаблятись. Вперше у Львові. Команда лікарів з США допомагає оперувати дітей з вродженими вадами серця. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 10 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 90 763 (+303 за попередню добу).
У Львові відновлюють навчання в молодших класах
Згідно з рішенням комісії ТЕБ і НС, з понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання.
Колишній прикордонник викупить частину кам’яниці на площі Ринок
На аукціон з продажу приміщень, який мав відбутись 10 листопада, подався лише один учасник і він отримав право викупу лоту.
Івано-Франківськ і Львів очолили рейтинг окупності житла для оренди
Проаналізували відкриті дані, щоб з’ясувати, де в Україні найвигідніше інвестувати у житлову нерухомість для здачі в оренду.
25-річний львів’янин відсудив 110 тис. грн у водія, що втік після ДТП
Чоловік важко постраждав після наїзду авто на пішохідному переході.
У четвер майже 50 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
У четвер, 11 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 50 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.
Розповідаємо, якими народними методами не варто лікувати дітей.