Ще більше нових випадків коронавірусу у Львові та області. І знову статистику впевнено поповнюють невакциновані. А тим часом у місті все більше охочих вколоти собі бустерну дозу. Цей день настав. У Львові таки запустили електронний квиток у громадському транспорті. Наразі тестово. І маємо історію, в яку потрапив ветеран українсько-російської війни. Ще у 2019 році він придбав квартиру за гроші від держави. Проте житло досі не здали в експлуатацію. Тепер управління соцзахисту вимагає повернути ці кошти. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+511

Станом на 13 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 101 583 (+511 за попередню добу).

«Це щось неймовірне»

Як 1000 грн за вакцинацію пожвавила культурне життя.

У Львові помер народний артист України Євген Федорченко

Відомий актор зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Прощання з Євгеном Федорченком відбудеться 14 січня о 12:00 у фойє театру імені Марії Заньковецької.

«Італійський» страйк поліції продовжується

Рядові поліцейські скаржаться на тиск керівництва.

Найбільші мережі АЗС України підняли ціни на пальне

Мережі АЗС найбільшої консолідованої групи «Приват» підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л.

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