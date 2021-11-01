Ковід-сертифікати в дії. Львів адаптовується до нових карантинних обмежень. Як минув перший робочий день у «червоній» зоні. І маємо перші протести. Батьки школярів вимагають повернути очну форму навчання. В управлінні освіти обнадіюють, дистанційка у Львові не на довго. 75 мільйонів на ідеї львів'ян. У місті стартувало голосування за проекти громадського бюджету. Про головне за день розповість Віталій Кубліков.

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Станом на 1 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 86 333 (+461 за попередню добу).

У львівської підприємиці конфіскували Lexus ЕS 250 за п’яну їзду

Олену Кухаренко оштрафували на 51 тис. грн та позбавили водійських прав на 10 років.

Із 1 листопада на дорогах з'являться нові дорожні знаки і розмітка

За останні два роки зміни у ПДР вносились дев’ять разів. Але цього разу оновлення можна назвати наймасштабнішими.

Шестеро львівських студентів отримали по 100 тис. грн за успішне ЗНО

У переліку 30 осіб, які найкраще склали ЗНО і отримають премії – шестеро студентів львівських вишів.

У львівській військовий ліцей вперше набиратимуть дівчат

Спочатку планують взяти 10 дівчат, а потім набрати цілий взвод.

Вулиці трьох районів Львова у вівторок будуть без водопостачання

На вул. Зеленій-Пасічній через проїзну частину дороги перепідключатимуть новозбудовану ділянку водопроводу.

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