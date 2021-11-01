Головні новини Львова за 1 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Ковід-сертифікати в дії. Львів адаптовується до нових карантинних обмежень. Як минув перший робочий день у «червоній» зоні. І маємо перші протести. Батьки школярів вимагають повернути очну форму навчання. В управлінні освіти обнадіюють, дистанційка у Львові не на довго. 75 мільйонів на ідеї львів'ян. У місті стартувало голосування за проекти громадського бюджету. Про головне за день розповість Віталій Кубліков.
Станом на 1 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 86 333 (+461 за попередню добу).
У львівської підприємиці конфіскували Lexus ЕS 250 за п’яну їзду
Олену Кухаренко оштрафували на 51 тис. грн та позбавили водійських прав на 10 років.
Із 1 листопада на дорогах з'являться нові дорожні знаки і розмітка
За останні два роки зміни у ПДР вносились дев’ять разів. Але цього разу оновлення можна назвати наймасштабнішими.
Шестеро львівських студентів отримали по 100 тис. грн за успішне ЗНО
У переліку 30 осіб, які найкраще склали ЗНО і отримають премії – шестеро студентів львівських вишів.
У львівській військовий ліцей вперше набиратимуть дівчат
Спочатку планують взяти 10 дівчат, а потім набрати цілий взвод.
Вулиці трьох районів Львова у вівторок будуть без водопостачання
На вул. Зеленій-Пасічній через проїзну частину дороги перепідключатимуть новозбудовану ділянку водопроводу.