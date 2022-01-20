У Львові ще одна лікарня починає приймати дітей із коронавірусом. І як наслідок ковіду чимало шкіл тепер працюють у дистанційному режимі. Щоб отримати е-квиток, тепер доведеться вистояти чималеньку чергу. Пільговики продовжують оформлювати електронні проїзні. Ажіотаж навколо цієї теми справді є. Детальніше розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 20 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 105 132 (+763 за попередню добу).

Учнів старших класів на Львівщині переводять на дистанційне навчання

Обласна комісія ТЕБ і НС рекомендує озпочати онлайн-навчання в школах області з понеділка, 24 січня.

П'яний курсант львівської військової академії випадково перейшов кордон

Василь Макар разом з другом сходили у Польщу і повернулись назад в Україну.

Паралімпієць з Львівщини став чемпіоном світу з біатлону

У норвезькому Ліллегаммері Павло Баль зумів перемогти в індивідуальній гонці на 12,5 км.

Дорогу зі Львова до Рави-Руської відремонтують за 4,2 млрд грн

Повністю завершити ремонт мають до кінця 2023 року. Підрядника робіт визначать на електронних торгах, що заплановані на 9 березня.

У п’ятницю 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 21 січня не буде світла.

«Побоююсь, звісно, але я в поліції вже сім років – і готовий говорити»

Голова первинної профспілки патрульних поліцейських Львова Тарас Пристай розповів про причини страйку поліцейських.

Водій львівської маршрутки відволікся на телефон і розбив дві автівки

Водій приміської маршрутки №184а в'їхав у два автомобілі, які зупинилися перед ним на червоне світло світлофора.

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