Головні новини Львова за 20 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
У Львові ще одна лікарня починає приймати дітей із коронавірусом. І як наслідок ковіду чимало шкіл тепер працюють у дистанційному режимі. Щоб отримати е-квиток, тепер доведеться вистояти чималеньку чергу. Пільговики продовжують оформлювати електронні проїзні. Ажіотаж навколо цієї теми справді є. Детальніше розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 20 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 105 132 (+763 за попередню добу).
Учнів старших класів на Львівщині переводять на дистанційне навчання
Обласна комісія ТЕБ і НС рекомендує озпочати онлайн-навчання в школах області з понеділка, 24 січня.
П'яний курсант львівської військової академії випадково перейшов кордон
Василь Макар разом з другом сходили у Польщу і повернулись назад в Україну.
Паралімпієць з Львівщини став чемпіоном світу з біатлону
У норвезькому Ліллегаммері Павло Баль зумів перемогти в індивідуальній гонці на 12,5 км.
Дорогу зі Львова до Рави-Руської відремонтують за 4,2 млрд грн
Повністю завершити ремонт мають до кінця 2023 року. Підрядника робіт визначать на електронних торгах, що заплановані на 9 березня.
У п’ятницю 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де протягом 21 січня не буде світла.
«Побоююсь, звісно, але я в поліції вже сім років – і готовий говорити»
Голова первинної профспілки патрульних поліцейських Львова Тарас Пристай розповів про причини страйку поліцейських.
Водій львівської маршрутки відволікся на телефон і розбив дві автівки
Водій приміської маршрутки №184а в'їхав у два автомобілі, які зупинилися перед ним на червоне світло світлофора.
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