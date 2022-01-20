Курсант Національної академії сухопутних військ Василь Макар разом з колишнім прикордонником незаконно перетнув кордон із Польщею під час прогулянки у лісі. Інцидент трапився зранку Різдва, 7 січня, біля села Лопушанка Самбірського району. Коли чоловіків затримали, вони були настільки нетверезі, що не пам'ятали, як саме і чому перетинали кордон. Обидвох порушників Турківський районний суд оштрафував на 8 500 грн.

Як вказано у матеріалах справи, рано вранці 7 січня українські прикордонники відділу «Лопушанка » отримали від польських колег інформацію про те, що п'ятеро людей незаконно перейшли кордон з України в Польщу. Трьох з них одразу затримали польські прикордонники на місці – це громадяни Туреччини. А ще двом чоловікам вдалося втекти назад на територію України. Тоді українські інспектори прикордонної служби розпочали пошук чоловіків, залучивши собак. Під час пошуків прикордонники виявили, що утікачі пошкодили огорожу на кордоні та залишили за собою сліди.

Отож доволі оперативно прикордонники затримали двох чоловіків на околиці села Лопушанка – обидва були без документів. Один з чоловіків був одягнений у військову форму і берци: виявилось, що це колишній прикордонник Мар'ян Павлюх, якого торік впіймали нетверезим під час несення служби. А другого чоловіка ідентифікували як курсанта 3 курсу Національної академії сухопутних військ, що у Львові, Василя Макара.

Кордон між Польщею та Україною на території села Лопушанка проходить через ліс

Василь Макар пояснив у суді, що 6 січня вони разом з Мар'яном Павлюхом протягом усієї ночі вживали алкоголь. Уже на ранок вони вирішили прогулятись лісом. За словами Василя Макара, він був настільки нетверезий, що не пам'ятає, де саме вони гуляли і чи справді перетнули кордон. Макар заявив, що лише пам'ятає, як їх з другом затримали прикордонники біля церкви у селі Лопушанка, «при цьому спустили на них собак». Мар'ян Павлюх також заявив, що не пам'ятає, як перетинав кордон.

У матеріалах справи не пояснюється, чи були знайомі між собою двоє українців та троє турків, яких затримали прикордонники. Відомо, що громадяни Туреччини перетинали кордон, бо хотіли влаштуватись на роботу в ЄС. Натомість з якою метою переходили кордон українці наразі з'ясувати не вдалося.

Офіцерка прес-служби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська зазначила ZAXID.NET, що слідство ще має встановити, чи були двоє українців організаторами переправлення турків в Польщу.

Суддя Оксана Кшик, яка розглядала цю справу, визнала Василя Макара винним у незаконному перетині кордону і оштрафувала його на 8 500 грн. Мар'яна Павлюха, а також трьох громадян Туреччини також оштрафували на 8 500 грн.