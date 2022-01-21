Рекордну кількість хворих з ковідом маємо під кінець цього тижня. Майже 2000 нових недужих по області. В лікарні ж злягло за добу аж 70 осіб. І знову навчання з дому. Школи Львова переходять на дистанційку. Наразі лише учні 5-11 класів. Модернізували 5 літаків за рік і на тому не зупиняються. Як львівські авіаконструктори дарують друге життя українській авіації. Про все це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+894

Станом на 21 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 106 026 (+894 за попередню добу).

У західних областях виявили рекордну кількість хворих на коронавірус

Стільки хворих за одну добу від початку пандемії на Львівщині, Тернопільщині та Буковині ще не виявляли.

Всі старші школи Львова переходять на онлайн-навчання

Протягом щонайменше двох тижнів учні 5-11 класів будуть вчитися з дому.

Базу Держспецзв'язку у Львові планують забудувати житлом

У Лисиничах збудують багатоповерховий житловий квартал на 47 секцій.

Куди піти у Львові у вихідні 21-23 січня

«INSO-Львів», виставка Євгена Лисика, фестиваль «Воргола», українська класика, закриття «Великої Коляди».

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