Новий день - нові рекорди. Маємо найвищі показники підтверджених позитивних ПЛР-тестів від початку пандемії. Та разом з тим і рівень вакцинації на Львівщині також стрімко зростає. Віднині в громадський транспорт без вакцинації або тесту – зась. Як пасажири потягів відреагували на нові правила міжрегіональних перевезень. І проінспектуємо ремонти доріг у місті. Зокрема, наші журналісти повернулись з вулиці Шевченка. Про це розповість Віталій Кубліков.

+605

Станом на 21 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 79 517 (+605 за попередню добу).

Секунда до червоного

Чому більшість винуватців смертельних ДТП не сідають за ґрати. Проаналізували усі вироки за статтею про смертельні та тяжкі ДТП за остані 2,5 роки і спробували знайти там справедливість.

«На моїх очах люди помирали за годину-дві»

Заступниця мера Львова Галина Слічна розповіла нам про свою боротьбу з Covid-19.

Унаслідок пожежі в квартирі у центрі Львова загинув власник

Пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі будинку №3 на вул. Друкарській в старій частині міста поблизу з площею Ринок.

За минулу добу вакцинувалися майже 22 тис. мешканців Львівщини

Загалом медики фіксують значно більше зацікавлення у вакцинації.

В Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів

У міжобласних автобусах і поїздах вимагатимуть Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести.

До «червоної» зони ризикують потрапити ще сім областей України

Львівська, Житомирська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області ризикують потрапити до «червоної» зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи.

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