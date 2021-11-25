Головні новини Львова за 25 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Депутати міськради проголосували за створення першого об'єднання невідкладної допомоги. Львівський центр крові потребує донорів. Від студентів – для студентів. У «Львівській політехніці» створили VR-проект, який буде корисний майбутнім медикам. Як планують оцифровувати операції в режимі 360 – розповість Софія Трощук.
Станом на 25 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 869 (+384 за попередню добу).
Розповідаємо, як депутати прильвівського села Рясне-Руська роздавали землю родичам.
Львівського підприємця оштрафували на 34 тис. грн за їзду під наркотиками
Любомир Дрозд вдруге протягом року сів нетверезий за кермо. Його оштрафували на 34 тис. грн та позбавили права керувати транспортними засобами протягом трьох років.
Текстова трансляція засідання Львівської міськради.
Від інсульту помер 18-річний студент Українського католицького університету
Тиждень тому в Артема стався інсульт, хлопець потрапив до реанімації. Увесь час Артем був у комі і до тями так і не прийшов.
У п’ятницю майже 30 вулиць Львова будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де 26 листопада не буде світла.