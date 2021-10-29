За крок від локдауну. Львів з нуля годин суботи переходить в «червону» карантинну зону. Обговоримо всі обмеження для вакцинованих. Від Чупринки і до Антоновича. Ще одну ділянку вулиці Бандери відкривають для транспорту. І подивимось разом заключну серію проекту «Неймовірні». Свою історію життя розповість отець Ігор Войтович. Про це розповість Віталій Кубліков.

+654

Станом на 29 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 84 033 (+654 за попередню добу).

Перший у Львові перехоплюючий паркінг створять біля ТРЦ King Kross Leopolis

Планується, що мешканці передмість паркуватимуть там свої автомобілі і добиратимуть до потрібної точки у місті громадським транспортом.

Синоптики прогнозують незвичайно теплі вихідні на Львівщині

Останні вихідні жовтня на Львівщині будуть теплими та без опадів, проте на початку листопада буде незначне похолодання та дощі.

Автомобіль п’яного львів’янина загорівся після зіткнення з огорожею церкви

У 26-річного водія виявили ознаки алкосп'яніння. Він зізнався поліцейським, що вживав алкоголь.

Десятки вантажівок заблокували об'їзну дорогу Львова

Міжнародні автомобільні вантажні перевізники організували попереджувальну акцію протесту на об’їзній дорозі Львова, в якій взяли участь десятки фур.

МОЗ оприлюднило перелік протипоказань до вакцинації від Covid-19

Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин, він може вакцинуватися іншою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter