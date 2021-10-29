Судячи з оперативних фото поліції, авто в’їхало у огорожу храму Вознесіння Господнього УГКЦ та спалахнуло

У ніч на п’ятницю, 29 жовтня, п’яний 26-річний львів’янин в’їхав у огорожу церкви на вул. Володимира Великого. Після зіткнення його автомобіль загорівся, щоб погасити пожежу на місце викликали рятувальників.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, приблизно о 04:00 на вул. Володимира Великого нетверезий водій Audi A4 зніс світлофор та зупинився в огорожі церкви. Після зіткнення його автомобіль загорівся. Судячи з оперативних фото поліції, авто в’їхало у огорожу церкви Вознесіння Господнього УГКЦ.

Фото поліції та ДСНС Львівщини

До ліквідації пожежі залучали ДСНС Львівщини, на місці працювали восьмеро пожежників та два спецавто. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили п’яного 26-річного водія та його пасажирку, через дорогу від палаючого авто. Люди самостійно вибрались з машини та не постраждали.

У водія виявили ознаки алкосп'яніння. Він зізнався, що вживав алкоголь, але від перевірки відмовився.

На нього склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.