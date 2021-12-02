Головні новини Львова за 2 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Поговоримо, на якому етапі абмітний проект великого будівництва Північної об'їзної Львова та чому поляки вдруге «заморозили» ремонт прикордонного шляху Червоноград – Рава-Руська. Львівський гарнізонний храм, який за радянських часів зробили складом книг, вже 10 років як знову відкритий для богослужінь. Поглянемо на храм з давніми фресками без риштувань. У домівку врятованих тварин на «Знесінні» на реабілітацію потрапила мавпочка. Про це розповість Віталій Кубліков.
Станом на 2 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 146 (+272 за попередню добу).
Поліція затримала польського далекобійника, який збив дитину у Великих Мостах
Ввечері 1 грудня водій збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході і залишив місце ДТП. Водія відшукали на Волині, це далекобійник з Польщі.
Львівська міськрада відсудила в облради чотири медзаклади у Львові
Суд зобов’язав Львівську облраду повернути міськраді дев'ять приміщень у Львові.
Пенсіонер з Львівщини отримав п’ять років тюрми за вирощування конопель для себе
Свою вину підсудний не визнав і пояснив, що вживав коноплі для лікування.
Неадекватний чоловік з сокирою порубав джип та двері церкви в Рудному
45-річний чоловік з сокирою в руках поводився агресивно та погрожував перехожим. Зокрема, він пошкодив автомобіль Jeep Compass та двері місцевої церкви.
Тисячу гривень за вакцинацію дозволили витрачати на книжки
Виплати за вакцинацію почнуть нараховувати з 19 грудня.