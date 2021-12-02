Поговоримо, на якому етапі абмітний проект великого будівництва Північної об'їзної Львова та чому поляки вдруге «заморозили» ремонт прикордонного шляху Червоноград – Рава-Руська. Львівський гарнізонний храм, який за радянських часів зробили складом книг, вже 10 років як знову відкритий для богослужінь. Поглянемо на храм з давніми фресками без риштувань. У домівку врятованих тварин на «Знесінні» на реабілітацію потрапила мавпочка. Про це розповість Віталій Кубліков.

+272

Станом на 2 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 146 (+272 за попередню добу).

Поліція затримала польського далекобійника, який збив дитину у Великих Мостах

Ввечері 1 грудня водій збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході і залишив місце ДТП. Водія відшукали на Волині, це далекобійник з Польщі.

Львівська міськрада відсудила в облради чотири медзаклади у Львові

Суд зобов’язав Львівську облраду повернути міськраді дев'ять приміщень у Львові.

Пенсіонер з Львівщини отримав п’ять років тюрми за вирощування конопель для себе

Свою вину підсудний не визнав і пояснив, що вживав коноплі для лікування.

Неадекватний чоловік з сокирою порубав джип та двері церкви в Рудному

45-річний чоловік з сокирою в руках поводився агресивно та погрожував перехожим. Зокрема, він пошкодив автомобіль Jeep Compass та двері місцевої церкви.

Тисячу гривень за вакцинацію дозволили витрачати на книжки

Виплати за вакцинацію почнуть нараховувати з 19 грудня.

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