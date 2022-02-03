Перевіряють укриття, вчать стріляти навіть директорів шкіл і шукають місце під стрілецький полігон. Як Львів готується до національного. Заборгував за аліменти чи комуналку поплатишся автівкою. На Львівщині почали «полювання» на боржників. Американські хірурги вже вдруге оперують у Львові. Цього разу у Першому медоб'єднанні допомогли 15 дітям із різними вродженими вадами. Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 3 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 123 456 (+663 за попередню добу).

Суд виправдав мера Старого Самбора у спробі підкупу правоохоронців

Слідство заявляло, що за 2 тис. доларів Ігор Трухим хотів закрити кримінальне провадження.

Львівський суд оштрафував перехожого на 17 тис. грн за відсутність паспорта при собі

Мешканець Пустомитівського району не мав при собі паспорта, що в червоній зоні є порушенням карантину.

John Legend став першим хедлайнером цьогорічного Leopolis Jazz Fest

John Legend випустив сім популярних альбомів за свою кар'єру, а його пісня «All Of Me» – одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

За несплату аліментів і компослуг у львів'ян забиратимуть автомобілі

Із 7 лютого розпочнуться спільні рейди патрульної поліції та виконавчої служби.

Біля Львова у лобовій ДТП з маршруткою загинув водій легковика

П'ятьох пасажирів і водія маршрутки госпіталізували до лікарні.

Усі в укриття!

Розповідаємо правду і міфи про львівські бомбосховища.

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