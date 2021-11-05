Нові сумні рекорди від коронавірусу. Поглянемо на статистику за цей тиждень і поговоримо як невакцинованих будуть відсторонювати від роботи. Для тих, хто чекав до останнього, розповімо як на ці вихідні будуть працювати центри вакцинації. Розкажемо, де в місті з'являться нові громадські простори. Зокрема, сучасна мистецька школа. Про це у огляді Віталія Кублікова.

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Станом на 5 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 88 396 (+652 за попередню добу).

Суд покарав львівську блогерку за фальшиве викрадення людини

Богдана Полочанніна разом з друзями організувала фальшиве викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok.

Неподалік Винниківського лісу у Львові збудують новий житловий комплекс

Йдеться про територію загальною площею 3 га між вул. Пасічною та Пимоненка.

49-річний в'язень-довічник став учнем львівської школи

Чоловік захотів продовжити навчання та отримати атестат про середню освіту, бо ще до того, як потрапив за ґрати не закінчив школи.

Куплю собі хатку

Ми розповідаємо про те, як можна приватизувати землю та на що варто звертати увагу, якщо ви вирішили купити земельну ділянку чи будинок.

Суд виправдав фінансиста Львівської міськради у справі про хабар

Олег Дроздов продовжує працювати на посаді начальника управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови».

Куди піти у Львові та що подивитися онлайн у вихідні 5-7 листопада

Онлайн-вистава «12 ніч», мистецький аукціон, виставки Людмили Денисенко, Петра Старуха, подкаст скансену, класичні концерти.

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