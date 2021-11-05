Олег Дроздов продовжує працювати на посаді начальника управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови»

Галицький районний суд Львова повністю виправдав чиновника Львівської міськради Олега Дроздова , якого ще на початку 2019 року затримали за підозрою у хабарництві. Прокуратура, яка звинувачувала його у хабарництві не навела переконливих доказів у суді, тож під час фінального засідання 29 жовтня суддя Людмила Фролова повністю виправдала Олега Дроздова.

Нагадаємо, 5 березня 2019 року начальника управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» міської ради Олега Дроздова затримали за підозрою в отриманні 8 тис. грн хабаря. Під час затримання в посадовця також вилучили понад 1000 доларів. Дроздова підозрювали у тому, що він вимагав 1% від вартості ремонту вул. Вузької у підрядника ПП «Компанія Унітранс».

Одразу після затримання Дроздова, мерія відсторонила його від роботи і почала службову перевірку, яка втім не виявила жодних порушень. Під час розгляду справи у суді у підтримку Дроздова висловились його колеги по роботі, які підтвердили, що він не вчиняв на них жодного впливу під час погодження кошторисної документації підряднику.

Сам Олег Дроздов заявив у суді, що спілкувався із директором компанії-підрядника Тарасом Каричортом і допомагав йому в оформленні тендерної документації. За словами Дроздова, Каричорт розпитував його, як можна вплинути на результат тендеру, однак Дроздов порадив йому звернутись до замовника – Личаківської райадміністрації. 5 березня, за словами Олега Дроздова, він зустрівся з Каричортом у кафе і той дав йому гроші (8000 грн), які він прийняв «як дружню подяку за допомогу по оформленню тендерної документації по інших об’єктах».

У вироці суду наведені фрагменти діалогу між Дроздовим і Каричортом під час тієї зустрічі:

Каричорт: Тоді Ви там казали один, якщо оцей то скільки буде? Щоб я собі міг рахувати.

Дроздов: Хватить одного.

Каричорт: Один, та?

Дроздов: Ну та.

Каричорт: Поняв. А якщо Ви щось помагаєте?

Дроздов: Ну тоді подивимся, хто що захоче за то.

Каричорт: Я поняв.

Дроздов: По Личаківському я там вже Вам казав, за попередньо.. забронював ... там за Жасминову вулицю асфальтування

Каричорт: Угу...

….

Каричорт: Ага. Все тоді, поняв, з мене один.

Дроздов: Думаю, один нормально.

Каричорт: Завтра тоді списуємся, в п'ятницю ми...

Дроздов: Ще подивимось хто там участь брав… Ліпше в кожному по пару таких середніх взяти, щоб справа йшла. А то в одному районі набереш багато, а потім пристальна увага…

Однак, на думку суду, ці розмови не свідчать, що йдеться саме про ремонт вул. Вузької. Окрім того, суддя Людмила Фролова, розглядаючи цю справу, дійшла до висновку, що Олег Дроздов не мав впливу на визначення кошторисної вартості ремонту вулиці, а договір про виконання робіт був підписаний ще до того, як Дроздов отримав гроші у кафе. Тарас Каричорт також не зміг довести, що Олег Дроздов вимагав у нього хабар у розмірі 1% від вартості ремонту робіт.

Таким чином суд вирішив, що звинувачення Олега Дроздова у хабарництві ґрунтуються лише на припущеннях. А прокуратурі не вдалося довести ні факт вимагання хабаря, ні те, що отриманні у кафе 8000 грн є неправомірною вигодою.

Суддя Людмила Фролова визнала Олега Дроздова невинуватим та виправдала його. Прокуратура ще може подати апеляційну скаргу на цей вирок суду.

Додамо, що на час розслідування цієї справи Олега Дроздова на певний час відсторонили від роботи, але зараз він продовжує працювати на посаді головного фінансиста департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради.