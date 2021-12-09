Медична реформа у Львові звершилась. Міські депутати проголосували за створення ще двох територіальних медичних об'єднань. У Львові почали видавати перші Леокарти пільговикам. Ми ж нагадаємо, коли запрацює електронний квиток і скільки коштуватиме проїзд. «Військо читає» – такий волонтерський проект тепер у Львові. Академії сухопутних військ подарували кілька тисяч книг. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+288

Станом на 9 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 330 (+288 за попередню добу).

СБУ знайшла тіло вбитого п’ять років тому львів’янина Тараса Познякова

25-річного львів'янина вбили двоє попутників, яких він взяв на сервісі BlaBlaCar.

Суд у Жовкві визнав право викладачів писати наукові роботи замість студентів

Доцента ЛНАУ Олега Соколовського виправдали у справі про хабарництво. П'ять років тому він за 400 доларів написав дипломну роботу замість свого студента.

«Лише цього року зникли безвісти 30 людей, їх так і не знайшли»

Як львівські волонтери шукають зниклих безвісти.

Львівські хірурги врятували чоловіка з підковоподібною ниркою

З аорти волинянина Василя Труша витягли тромби загальною довжиною понад 30 см.

53-річного українця вдруге засудили до довічного ув'язнення

Польська поліція розкрила вбивство через 18 років. Вбивцею виявився Володимир Купінець, уже засуджений на довічно за інші злочини.

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