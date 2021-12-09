Головні новини Львова за 9 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Медична реформа у Львові звершилась. Міські депутати проголосували за створення ще двох територіальних медичних об'єднань. У Львові почали видавати перші Леокарти пільговикам. Ми ж нагадаємо, коли запрацює електронний квиток і скільки коштуватиме проїзд. «Військо читає» – такий волонтерський проект тепер у Львові. Академії сухопутних військ подарували кілька тисяч книг. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 9 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 330 (+288 за попередню добу).
СБУ знайшла тіло вбитого п’ять років тому львів’янина Тараса Познякова
25-річного львів'янина вбили двоє попутників, яких він взяв на сервісі BlaBlaCar.
Суд у Жовкві визнав право викладачів писати наукові роботи замість студентів
Доцента ЛНАУ Олега Соколовського виправдали у справі про хабарництво. П'ять років тому він за 400 доларів написав дипломну роботу замість свого студента.
«Лише цього року зникли безвісти 30 людей, їх так і не знайшли»
Як львівські волонтери шукають зниклих безвісти.
Львівські хірурги врятували чоловіка з підковоподібною ниркою
З аорти волинянина Василя Труша витягли тромби загальною довжиною понад 30 см.
53-річного українця вдруге засудили до довічного ув'язнення
Польська поліція розкрила вбивство через 18 років. Вбивцею виявився Володимир Купінець, уже засуджений на довічно за інші злочини.