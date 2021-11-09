За добу від ковіду померли найбільше українців із початку пандемії. І єдиний порятунок від цього - вакцинація. Однак все ще є люди, які намагаються схитрувати. Прикордонники систематично затримують людей із фальшивими ковід-сертифікатами. Проінспектували, як на кордоні перевіряють свідоцтва про вакцинацію. І насамкінець – добра новина для батьків дошкільнят, що мешкають на Малоголосківській. Там відкриють новий дитсадок. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+612

Станом на 9 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 90 460 (+612 за попередню добу).

Синоптики прогнозують заморозки до -6°С на Львівщині

Найближчими днями у Львові та області не буде значних опадів.

Львівський депутат звернувся до СБУ з приводу діяльності Остапа Стахіва

35-річний Остап Стахів став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у своїх соцмереж заявляв, що ковіду не існує.

24-річного львів’янина вчетверте арештували за їзду під наркотиками

За останні кілька років Івана Панаса понад 20 разів зупиняли нетверезим за кермом.

14-річний підліток на мотоциклі вчинив смертельну ДТП біля Львова

Підліток збив 63-річного велосипедиста, що рухався у попутному напрямку.

У середу майже 30 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

У середу, 10 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на майже 30 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Помер професор львівського медуніверситету Іван Готь

Помер професор, колишній декан факультету стоматології Львівського медуніверситету Іван Готь. Йому було 79 років. Його поховають у четвер, 11 листопада, на Личаківському кладовищі.

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