Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін до міжнародного моніторингу відведення російських військ від кордонів України. Про це дипломат написав у Твітері, зазначивши, що відповідний коментар дав газетам із медіа-холдингу Funke Medien.

За його словами, поки що зарано розслаблятись через заяви РФ про відведення військ, оскільки російська важка техніка і досі залишається на позиціях.

Мельник вважає, що повернення російських військ до місць постійної дислокації має відбуватись під міжнародним моніторингом. Дипломат закликав уряд Німеччини домагатися такого моніторингу відведення сил і військової техніки РФ.

«Хоча у Києві зітхнули з полегшенням, втім зарано давати відбій. Путін маскує наміри, важка техніка лишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відводу військ», – зазначив Мельник.

За словами дипломата, після завершення раптової «перевірки боєготовності» військ Південного та Західного військових округів ЗС Росії, що стала приводом для стягування військових і техніки, на позиціях залишаться важкі озброєння, зокрема системи залпового вогню.

«Заява російського міністра оборони Сергія Шойгу про відведення військ від кордону з Україною і з Криму дозволяє трохи зітхнути з полегшенням. Щоправда, ще занадто рано для відбою тривоги. (…) За даними українських спецслужб, повертається тільки військовий персонал, а важкі озброєння, перш за все системи залпового вогню і танки, залишаються. Це означає, що як і раніше існує загроза нападу на Україну», – пояснює він.

Посол України наголосив на тому, що Росія відмовилася від нападу лише тимчасово, це вимушений крок, здійснений під тиском західних партнерів Києва, зокрема Німеччини.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.

22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.