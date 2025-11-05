Помилка, яку допускають усі: коли варто говорити «їх», а коли – «їхній»
До займенників можна поставити питання і перевірити себе
Під впливом російської мови українці часто вживають «їх» та «їхній» не у властивому значенні. Це доволі поширена помилка, яка трапляється на письмі та у розмові, навіть в офіційних документах. Розберімось, як говорити правильно.
Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко для «ВВС Україна» пояснював, що для того, щоб правильно вживати займенники «їх» та «їхній», до них можна поставити питання і перевірити себе.
- «Їх» (особовий займенник «вони») відповідає на питання (немає) «Кого? Чого?» (знайти) «Кого? Що?»
- «Їхній» (присвійний займенник) відповідає на питання «Чий?»
Правильні приклади вживання «їх» та «їхній»:
- По їхніх (чиїх?) очах було все зрозуміло.
- Я підвіз їх (кого?) до їхнього (чийого?) будинку.
- Несправності та методи їх (чого?) усунення.
