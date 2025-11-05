До займенників можна поставити питання і перевірити себе

Під впливом російської мови українці часто вживають «їх» та «їхній» не у властивому значенні. Це доволі поширена помилка, яка трапляється на письмі та у розмові, навіть в офіційних документах. Розберімось, як говорити правильно.

Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко для «ВВС Україна» пояснював, що для того, щоб правильно вживати займенники «їх» та «їхній», до них можна поставити питання і перевірити себе.

«Їх» (особовий займенник «вони») відповідає на питання (немає) «Кого? Чого?» (знайти) «Кого? Що?»

(особовий займенник «вони») відповідає на питання (немає) «Кого? Чого?» (знайти) «Кого? Що?» «Їхній» (присвійний займенник) відповідає на питання «Чий?»

Правильні приклади вживання «їх» та «їхній»:

По їхніх (чиїх?) очах було все зрозуміло.

(чиїх?) очах було все зрозуміло. Я підвіз їх (кого?) до їхнього (чийого?) будинку.

(кого?) до (чийого?) будинку. Несправності та методи їх (чого?) усунення.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.