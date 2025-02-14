У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних сил України знищили взводний опорний пункт російських окупантів в Курській області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 14 лютого.

За даними відомства, ворожий військовий об’єкт дислокувався біля села Єлизаветівка Курської області. На пункті базувався 28-й стрілецький батальйон 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. З цього пункту російські військові запускали безпілотники, які атакували українських військових на Сумщині.

«Цей удар став частиною системних заходів Збройних сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки», – сказали в Генштабі.



Там додали, що Збройні сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці країни.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 лютого під Москвою вибухнули два новітніх радіолокаційних комплекси росіян, які відповідали за повітряну безпеку міста.