Прикордонники затримали українця, який намагався вивезти в Польщу гармату

На польсько-українському кордоні затримали чоловіка, котрий хотів вивезти з України артилерійську систему. Про це 8 січня повідомило «Польське Радіо».

Журналісти розповіли, що чоловіка затримали 4 січня польські прикордонники. У прокуратурі зазначили, що елементи гармати знаходилися в скринях у вантажному автомобілі. 22-річний громадянин України спробував перевезти їх через прикордонний пункт пропуску в Дорогуську.

Зазначається, що українець «знав, що саме перевозить і за що його затримано». Варто уточнити, що чоловік хотів перевезти через кордон гаубицю - артилерійську гармату, яку використовують для знищення цілей, що перебувають за перешкодами, головним чином танків і панцерних транспортних засобів.

Слідство у цій справі розпочала Холмська прокуратура, справою теж займається Агентство внутрішньої безпеки.