На письмі люди можуть припуститися помилки, якщо забули те чи інше правило правопису. На вашу думку, як правильно писати прислівникову сполуку «по суті»: окремо, разом чи через дефіс? Якщо вагаєтесь, то прочитайте правило.

Згідно з новим українським правописом, «по суті» є прислівниковою сполукою, що складається із прийменника та іменника. «По суті» завжди пишеться окремо, а не разом чи через дефіс.

До цього правила можемо також навести такі приклади: по закону, по правді, по силі, по совісті, по черзі, по сусідству, під силу, під боком, уві сні, до лиця, до пари, до обіду, до речі та ін.

