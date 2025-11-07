Прочитайте, щоб не помилитись: правильно писати «по суті» чи «по-суті»
На письмі люди можуть припуститися помилки, якщо забули те чи інше правило правопису. На вашу думку, як правильно писати прислівникову сполуку «по суті»: окремо, разом чи через дефіс? Якщо вагаєтесь, то прочитайте правило.
Згідно з новим українським правописом, «по суті» є прислівниковою сполукою, що складається із прийменника та іменника. «По суті» завжди пишеться окремо, а не разом чи через дефіс.
До цього правила можемо також навести такі приклади: по закону, по правді, по силі, по совісті, по черзі, по сусідству, під силу, під боком, уві сні, до лиця, до пари, до обіду, до речі та ін.
