РАГУlive. Випуск за 13 серпня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Тижневий топ за версією підписників антихамгрупи РАГУлів до вашої уваги. Лише найяскравіші персонажі увійшли до відеоверсії проекту. Пам’ятайте: хочете змін - почніть із себе!
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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