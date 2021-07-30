Паркулів мало не буває. Тож тримайте порцію львівських автохамів за цей тиждень. До відеоверсії проекту РАГУlive увійшли лише найяскравіші епізоди з вулиць нашого міста.

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