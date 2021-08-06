Порція антихампроекту РАГУlive до вашої ваги просто зараз. Ми зібрали ТОП за тиждень за матеріалами спільноти небайдужих учасників групи. Вчимось врешті поважати один одного.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter