РАГУlive. Випуск за 6 серпня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Порція антихампроекту РАГУlive до вашої ваги просто зараз. Ми зібрали ТОП за тиждень за матеріалами спільноти небайдужих учасників групи. Вчимось врешті поважати один одного.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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