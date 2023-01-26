Генштаб ЗСУ показав «надувні» російські танки

На Запорізькому напрямку російські окупанти використовують гумові танки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Російська армія «здулась» на запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність «танкових підрозділів» на запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що несправжні танки РФ здуваються і не виконують своє головне завдання.

«Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для «гумових» виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії», – додали в Генштабі.

Зазначимо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, росіяни брешуть про наступ у Запорізькій області, щоб приховати невдачі у районі міста Бахмут Донецької області.

Водночас напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті оголосив дозвіл надати Україні танки Leopard. Він також дозволив іншим країнам реекспортувати їх українцям.