Російська окупаційна армія зіткнулась з низкою серйозних проблем на півдні України. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міноборони за 1 серпня.

Зазначається, що інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах на півдні України – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області.

Напрямки з найінтенсивнішими бойовими діями на мапі Deepstate

На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів. Також в окупантів з'явилися проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються.

Повідомляється, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад 8 тижнів інтенсивних боїв. На південь від Великої Новосілки оборону тримають окупаційні підрозділи, які сформовані зі Східного і Південного військових округів РФ. Розвідка вважає, що це створює проблеми з координацією дій російських загарбників.

За даними відомства, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і хочуть на ротацію з лінії фронту.