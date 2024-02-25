Українці здавались у полон із піднятими руками та без зброї

Російська армія здійснила черговий воєнний злочин. Вони знову стратили українських військових. Цього разу випадок стався біля Бахмута Донецької області. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, росіяни у Бахмутському районі стратили щонайменше сімох українських військовослужбовців. Злочин, ймовірно, трапився у суботу, 24 лютого 2024 року.

«Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених», – зазначив Дмитро Лубінець.

Відео зі стратою українських військових біля Бахмута почало ширитися мережею 25 лютого. Спершу його опублікували у Telegram-каналі інтерактивної онлайн-мапи бойових дій в Україні DeepState. На відео видно, як росіяни розстрілюють українців, які здалися в полон без зброї та із піднятими руками. За даними DeepState, йдеться про дев’ятьох українців.

«Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил Оборони», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого ЗСУ підтвердили факт страти росіянами українських полонених в Авдіївці 18 лютого. Окупанти обіцяли провести евакуацію шістьох поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті «Зеніт», а натомість розстріляли їх. Тіла військових на відео, яке напередодні поширювали кремлівські пабліки, впізнали їхні рідні. Зазначимо, Україна відвела військові підрозділи з Авдіївки 17 лютого, і під час відходу частина українських воїнів потрапила у полон.

У вівторок 20 лютого стало відомо про те, що російські окупанти розстріляли трьох українських військових поблизу Роботиного у Запорізькій області.