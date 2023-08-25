У вихідні на Львівщині прогнозують грозову погоду

У прийдешні вихідні, 26-27 серпня, синоптики прогнозують у Львові та області погіршення погоди. У суботу очікуються грози та шквали. Водночас, збережеться спека, температура сягатиме 33 градусів.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 26 серпня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу. Очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град.

Вітер південний з переходом на північно-східний 7-12 м/с, вранці та вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33° тепла.

У неділю, 27 серпня, вночі очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Нічна температура 17-19°C. Вдень збережеться мінлива хмарність, буде без опадів. Денна температура 31-33° тепла. Вітер південний 3-8 м/с.