Прислівникова сполука «уві сні» пишеться окремо, а не разом

Українці часто помиляються при написанні прислівників, одним із яких є сполука «уві сні»: хтось пише її разом, хтось окремо, але який варіант все ж є правильним? Розберімось разом.

Згідно з чинним українським правописом, прислівникова сполука «уві сні» пишеться окремо, а не разом («увісні»). Для цього випадку можна використати таке правило: «окремо пишуться прислівникові сполуки, що складаються із прийменника та іменника (непохідного або похідного), у яких іменник зберігає конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і поєднаним із ним іменником можливе означення, виражене прикметником, займенником, числівником».

Окрім «уві сні», є також інші приклади прислівникових сполук, які пишуть окремо, їх варто запам’ятати: без відома, без жалю, без краю, до речі, до решти, без пуття, до смаку, до снаги, до вподоби, за дня, за світла, за кордон, на жаль, на зло, на совість, під силу, по суті, по черзі та ін.

Правильні приклади вживання «усі сні»:

Уві сні я бачила своє дитинство.

Мама помітила, що я розмовляю уві сні.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.