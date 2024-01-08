Традиція «Яблуневої сосни» відома лише у цьому селі, її передають з покоління в покоління

У селі Гусаків Шегинівської громади Львівщини збереглася давня традиція на Водохреща – прикрашати яблуками сосну. Освітлене ритуальне деревце всім селом несуть до церкви освятити, а потім – у народний дім на торги. Зібрані кошти з продажу яблук віддають на благодійність. Про традицію громади розповіли в управлінні туризму Львівської ОВА.

Щороку сосною займається інша родина, в якій є молоді неодружені сини чи доньки. Дерево має бути міцним, щоб витримало багато яблук. Його зв’язують таким чином, щоб з гілок вийшли дзвони, їх щільно обвішують яблуками. З цією традицією пов’язують легенду, що коли народився Ісус, мешканці не мали що йому подарувати, тому зрубали сосну. Та поки вони донесли її, вона була повністю вкрита яблуками. Ще одну легенду, сучаснішу, переповідає управління туризму.

«Гостював якось у Гусакові відомий художник і закохався у місцеву красуню. Дівчині він теж припав до серця. Та освідчення не відбулося, оскільки парубок був заручений з іншою. Незадовго до Йорданських свят він повернувся додому. Дівчина з Гусакова дуже сумувала за коханим. Вийшла у сад і почала молитися, просити в Бога дива. Місцеві кажуть, що Господь почув її благання. Вже вранці парафіяни, йдучи до церкви по свячену воду, побачили в саду серед снігу сосну, а на ній – безліч червоних яблук. Все село прийшло подивитися на диво, а потім взяли сосну з яблуками і понесли до церкви, щоб священик освятив», – розповіли у Львівській ОВА.

Після колядок і освячення яблука зі сосни продають на аукціоні. Найдорожчі – з верхівки (фото Шегинівської громади)

Після освячення і коляди всім селом яблука з хвойного дерева починають продавати. Найдешевше коштують ті, що були знизу сосни, ті що зверху – дорожчі. Найбільше грошей треба віддати за яблуко з верхівки. Хлопець, який його купить, може ним освідчитись дівчині.

Старожили розповідають, що раніше йорданську сосну освітлювали вогнями, тепер – штучною ілюмінацією. У радянський період ця традиція була заборонена. Але після відновлення незалежності України село щороку незмінно відтворює давню традицію «Яблуневої сосни». Цього року свято відбулося 34 рік поспіль. Останні роки гроші з аукціону яблук передають на благодійні збірки для ЗСУ.

Молоді хлопці носять яблуневе дерево селом, колядують, а тоді приносять до церкви

Зазначимо, як розповіла фольклористка Дар’я Анцибор, різдвяна ялинка є християнським символом райського дерева. Але зима для яблуні невідповідний сезон, тому з часом її замінили на хвойне вічнозелене дерево. До слова, цей регіон Мостищини вирізняється також надсянською говіркою, яку внесли в перелік нематеріальної культурної спадщини України. Нагадаємо, найдавніша відома українська колядка була записана теж на Львівщині.