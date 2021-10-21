Росіянина Андрія Косяка затримали українські військові на Донбасі зранку 13 жовтня

Україна надасть представникам російських дипустанов доступ до затриманого на Донбасі громадянина РФ, члена так званої «ЛНР» Андрія Косяка. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.

«Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий», – сказав Кулеба.

Голова зовнішньополітичного відомства України також підтвердив, що заяви МЗС РФ щодо Косяка «безумовно, є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту».

Як інформував ZAXID.NET, 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої «ДНР» біля входу в донецький готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ. Мітингарі вимагали звільнити російського військового найманця Андрія Косяка, якого українські воїни затримали 13 жовтня на Луганщині.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Вже 18 жовтня окупанти взяли в заручники спостерігачів СММ ОБСЄ в Горлівці та заборонили їм покидати територію готелю, однак наступного дня моніторингова місія таки відновила патрулювання. Водночас Головне управління розвідки Міноборони України попереджає, що Росія планує продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на Донбасі і може вдатися до нових провокацій.

Станом на 20 жовтня робота спостерігачів місії ОБСЄ була все ще ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку і інші перешкоди на непідконтрольних територіях, контрольованих окупантами.

Міністерство закордонних справ РФ виступило з вимогою до України роз’яснити ситуацію та забезпечити консульський доступ до бойовика «ЛНР», громадянина РФ Андрія Косяка. Українська делегація в ТКГ своєю чергою заявила, що таким чином РФ офіційно визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі.