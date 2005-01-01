Українець намагався вивезти в Іран таємні дані про обладнання фрегата «Гетьман Сагайдачний»

Зловмисника затримали у «Борисполі»

Правоохоронці затримали й оголосили підозру працівнику українського дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустичне устаткування фрегата «Гетьман Сагайдачний» Військово-морських сил України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану воєнну інформацію, яка стосується корабельного гідроакустичного комплексу, яким оснащений фрегат «Гетьман Сагайдачний», – розповідають у відомстві.

Згідно із даними прокуратури, старший науковий працівник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти з країни на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу кораблів певного проекту, до якого належить український фрегат «Гетьман Сагайдачний», що є інформацією військового характеру.

Порушника затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль». 55-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).