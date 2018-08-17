Після ДТП у Шегинях 35-річний водій Opel Vectra помер у лікарні

Після ДТП у лікарні помер 35-річний мешканець села Годині під Мостиськами

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 16 серпня, о 5:45 в с. Шегині у Мостиському районі. На автодорозі М-11 Львів – Шегині автомобіль Opel Vectra зіштовхнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. Унаслідок ДТП 35-річного водія автомобіля Opel Vectra госпіталізували в реанімацію, де близько 19:20 потерпілий помер.

«Унаслідок ДТП водія автомобіля Opel Vectra госпіталізували до реанімаційного відділення Мостиської КЦРЛ з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку важкого ступеня, переломом основи черепа, мозковою комою 3-го ступеня, переломом кістки верхньої щелепи. У четвер, 16 серпня, близько 19:20 потерпілий помер», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Як попередньо встановили правоохоронці, за кермом автомобіля Opel Vectra перебував мешканець с. Годині, Мостиського району. Автомобіль рухався від с. Шегині в напрямку м. Мостиська. Водій втратив керування, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 56-річний мешканець с. Сваричів, Івано-Франківської області.

Труп скеровано в морг Новояворівської КЦРЛ. Обставини події встановлюються.