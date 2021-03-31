Верховна Рада призначила позачергові вибори голови Шегинівської ОТГ на Львівщині. Вибори відбудуться у неділю, 31 жовтня 2021 року.

На засіданні у вівторок, 30 березня, народні депутати проголосували постанову про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області та доручили уряду забезпечити їх фінансування.

Позачергові вибори у громаді призначені у зв’язку зі смертю попереднього голови. 53-річний голова Шегинівської ОТГ Ігор Кривейко помер у лютому цього року, через три місяці після обрання на місцевих виборах 2020 року. Перед тим упродовж шести років Ігор Кривейко був сільським головою Шегинів.

Шегинівська громада об’єднує 14 сіл та налічує понад 5 тис. мешканців.