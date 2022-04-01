Новий день – нові міста і села звільняють наші захисники від російської окупації. Нехай цей список зростає щодня, аж до окупованого Криму. Якщо українським воїнам дати гідну та потужну зброю, це буде лише питання часу, бо сил і відваги у них достатньою.

ZAXID.NET підсумовує тридцять сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Приємно завершувати день хорошими новинами, тому коротко нагадаємо, що Буча – звільнена від російських окупантів, а також ще майже 30 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

Попри те , що російські окупанти відступають з території Чернігівської області, місцевим мешканцям ще зарано розслаблятися, можливі авіаційні та ракетні удари. Вранці, наприклад, росіяни обстріляли онкоцентр у Чернігові.

Під обстрілами була й Київщина, ворожі війська не перестають стріляти по цивільних. Росіяни обстріляли два авто з дітьми, загинули чотири людини.

Щодо українських дітей, то російські окупанти використовують їх як живий щит при переміщенні колон техніки. Зокрема, такі випадки зафіксовані на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та на Запоріжжі. Росіяни випустили з Криму три ракети по Одещині.

Прем'єр Польщі переконаний, що Росія намагатиметься захопити третину України найближчим часом. Кремль хоче використати це для посилення своєї позиції на переговорах

Втрати російських окупантів

Росіяни допомагають ЗСУ й самі знищують власну техніку. Їхні командири для звітності вимагають робити фото знищеною української техніки, а оскільки її нема, то росіяни знищують свою і видають її за підбиту українську. Нехай щастить, хлопці. Продовжуйте.

Нацгвардійці також знищили кілька десятків одиниць російської техніки на Київщині.

Станом на ранок 1 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17700 військових. Також було знищено:

танків – 625 (+11);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 751 (+16);

артилерійських систем – 316 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 96 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 143 (+8);

гелікоптерів – 131 (+0);

автомобільної техніки – 1 220 (+19);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 85 (+2);

спеціальна техніка – 24 (+2);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Не обійшлось сьогодні й без жертв з боку цивільних. Унаслідок обстрілів Сєвєродонецька загинули двоє людей, четверо цивільних загинули на Київщині. Кількість загиблих у Миколаївській ОВА зросла до 28 людей.