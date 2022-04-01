Окупанти викрадають дітей, садять у свою техніку, щоб прикриватися ними

Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки. Зокрема, такі випадки зафіксовані на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та на Запоріжжі. Про це повідомляє українська розвідка.

«Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки. За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші», – повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у п’ятницю, 1 квітня.

Окрім того, зазначає ГУР Міноборони, окупанти використовують дітей як заручників – для гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей для прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Українська сторона та міжнародні інституції фіксують випадки нелюдського поводження з дітьми. У подальшому цю інформацію передадуть до міжнародних кримінальних судів.