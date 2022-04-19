Велика битва за Донбас, яка уже розпочалась та триватиме найближчі тижні, буде вирішальною. Росіяни навряд чи віддадуть захоплені території у випадку затвердження мирного договору, тому їх треба виганяти з нашої землі силою. Наші ЗСУ готові до цього.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят п’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

В Україні розпочалась друга фаза війни – велика битва за Донбас. Військові аналітики, з якими ми поспілкувалися, вважають, що найближчі тижні будуть вирішальними у цьому протистоянні, але війна навряд чи завершиться швидко.

Росіяни зосередили свої сили на прориві оборони на Донбасі й захопленні Маріуполя. Із ночі 19 квітня тривали обстріли Харкова, точилися бої в Луганській та Донецькій областях. Українській військові відбили атаки росіян в Рубіжному та Попасній на Луганщині та відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині

Миколаїв обстрілювали із РСЗВ, Дніпропетровську область – з «Градів», а по всій Херсонській області також працювала артилерія.

Щодо Маріуполя, то росіяни знищили найстаріше підприємство міста – Азовський судноремонтний завод, а також спалили краєзнавчий музей.

Втрати російських окупантів

Українські військові знищили склад російських боєприпасів, а наші десантники розбили підрозділ елітної бригади РФ з Томська. У боях на території України також загинув один із ватажків бойовиків самопроголошеної «ЛНР» Михайло Кіщик.

Боєць Нацгвардії пострілом з автомата також збив російський БПЛА на Луганщині, ворожий безпілотник-шпигун збили й над Одесою.

Станом на ранок 19 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 20800 військових. Також було знищено:

танків – 802 (+12);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 063 (+22);

артилерійських систем – 386 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 132 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 67 (+0);

літаків – 169 (+2);

гелікоптерів – 150 (+3);

автомобільної техніки – 1 495 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 158 (+3);

спеціальна техніка – 27 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Кількість вбитих росіянами мирних жителів Київщини перевищила тисячу. Унаслідок обстрілу Харкова загинули четверо людей, ще щонайменше 16 поранених.

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, унаслідок обстрілу загинула одна людина. У Лисичанську 42-річний чоловік кинув гранату у поліцейських. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців поранені, один загинув.